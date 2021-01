Enrique 'El Perro' Bermúdez ya fue vacunado contra el Covid-19

Enrique 'El Perro' Bermúdez de la Serna, informó a través de un mensaje de sus redes sociales que ya fue vacunado en contra del Covid-19 en los Estados Unidos.

El cronista de TUDN de 70 años presumió que ya recibió junto a su esposa la primera dosis de la vacuna para luchar contra el coronavirus y que lo hizo en la ciudad de Miami.

"Les comparto con gran felicidad, que gracias a Dios mi esposa @LETICIA777 y un servidor, acabamos de ser vacunados vs el Covid19, aquí en Miami", escribió Enrique Bermúdez en sus redes sociales.

Y si como dicen también gracias a la ciencia y a los doctores. Ningun síntoma hata ahora después de 4 horas!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) January 14, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEDERICO VILAR RECIBIÓ OBSEQUIO POR GOL RECIBIDO DE LIONEL MESSI

'El Perro' también agradeció a la "ciencia y a los doctores" por hacer posible que se pueda vacunar, aunque no detalló cuando recibirá la segunda dosis en contra del Covid-19. Además, agregó que después de cuatro horas de recibir la vacuna no sufrió ningún efecto secundario y que no tuvo que pagar nada para poder ser vacunado.