Esposa de Fede Valverde 'explota' contra Carlo Ancelotti: "¿Cuándo van a entender?"

El Real Madrid atraviesa un momento crítico tras una serie de resultados desalentadores. A la goleada sufrida ante el Barcelona hace 10 días en LaLiga, se sumó una dolorosa derrota en casa frente al AC Milan en la UEFA Champions League. Este mal momento ha dejado al equipo y a su entrenador, Carlo Ancelotti, bajo una creciente presión, y ahora incluso ha desatado reacciones inusuales en el entorno cercano de los jugadores.

Mina Bonino, periodista y esposa de Federico Valverde, sorprendió al alzar la voz en contra de la gestión de Ancelotti, una situación que contrasta con el habitual comportamiento prudente alrededor del club merengue. Valverde, un pilar en el esquema del técnico italiano la temporada pasada, fue sustituido al medio tiempo en el partido contra el Milan para dar paso a Eduardo Camavinga, una decisión que desató la indignación de Bonino en redes sociales.

La frustración de Bonino quedó clara en su cuenta en X (anteriormente Twitter), donde publicó: “Tengo que cerrar mejor esto porque me llevan presa”, en alusión a su enojo. Un seguidor intentó calmar las aguas sugiriendo que la sustitución era meramente táctica y justificaba mantener a Luka Modrić en el campo. Sin embargo, Bonino no tardó en responder y dejó entrever sus críticas hacia Ancelotti: “Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? ¡Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo!”.

Este tipo de declaraciones públicas son poco comunes entre los familiares de los jugadores del Real Madrid, un club que históricamente se caracteriza por mantener una imagen de control y discreción. La intervención de Bonino refleja no solo el malestar personal, sino también la frustración que podría estar gestándose en el vestuario.

