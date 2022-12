Faitelson criticó realización del Mundial en Qatar: 'La FIFA nunca debió de haber venido'

El periodista David Faitelson arremetió contra Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo 2022, y es que en la mesa de debate de ESPN, analizaron las palabras de Giovanni Infantino, presidente de la FIFA, sobre 'el mejor mundial de la historia'.

A lo cual Faitelson dijo claro y conciso: “la FIFA nunca debió de haber venido aquí (Qatar) porque hay muchos dilemas en el tema de derechos humanos, no lo podemos tapar con el balón de futbol, no lo podemos tapar con las palabras de Infantino, no lo puede tapar nadie”, comentó.

También habló sobre los derechos de la mujer qatarí que no se respetan en tierras mundialistas: “la mujer en este país no tiene los mismos derechos que el hombre, la mujer no puede ir al ginecólogo, necesita el permiso de su esposo, o de algún pariente varón, no puede ir sola en esta época de la humanidad”, reprobó el periodista.

“El derecho a la orientación sexual, vivimos en tiempos donde yo puedo escoger si quiero tener una relación con una mujer o un hombre, eso es problema mío y en este país no existe esa libertad, nunca debió haber venido la FIFA a Qatar”, argumentó David Faitelson.

