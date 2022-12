Qatar 2022: Kun Agüero insultó a DJ Mariio previo a la Final del Mundial

Sergio Agüero ha dejado el fútbol por una afección cardiaca, aun así sigue ligado a la pelota gracias al mundo del streaming donde, junto a Gerard Piqué, compiten en el Kings League junto a varios streamers, destacando al español DJ Mariio.

Mario que después de Ibai Llanos se ha convertido en una celebridad del streaming, se ha visto envuelto en una polémica con el Kun, esto debido a que el español ha apostado en todos y cada uno de los encuentros del Mundial en contra de la Selección Albiceleste, algo que no ha pasado de largo por el Kun.

“DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto. ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”, esto lo comentó el ex del Manchester City tras la eliminación de España a manos de Marruecos.

Después del partido de Cuartos de Final la cosa siguió caliente, en Semifinales se relajó un poco, pero el Kun ha abandonado el grupo de WhatsApp de la Kings League tras conocer el pronóstico de Mario, que da como ganador a Francia por marcador de 3-1.

"Si hace pelotudeces me caliento (…). Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara. Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”, finalizó Agüero.

