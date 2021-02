Faitelson cumpliría su apuesta de raparse si Cuauhtémoc Blanco se une por una buena causa

'Pago no tengo, debo no niego'. Luego de que la Comisión Disciplinaria falló a favor de Atlas, y América perdió tres puntos 'sobre la mesa' tras ser culpable de alineación indebida por la presencia de Federico Viñas, David Faitelson, colaborador de ESPN, fue exigido de cumplir con su palabra en la que expresó que en caso de que las Águilas perdieran los tres puntos, él regalaría su casa y perdería la cabellera.

Entre los que 'alzaron la voz' para que al analista deportivo cumpliera con su apuesta se encuentra Jorge 'Burro' Van Rankin, reconocido locutor y conductor de radio y televisión, donde a través de redes sociales, le preguntó al implicado si cumplirá con su promesa.

"Cómo te amaneció querido Faitelson. ¿A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor? ¿Qué opinan queridos amigos, tiene que cumplir? Eso es de caballeros...", expresó 'Burro' Van Rankin.

Tras el cuestionamiento en Twitter, el comunicador compartió su postura y donde explica cuál sería la única circunstancia por la que cumpliría su palabra; dejando un 'recadito' al mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga Cuauhtémoc Blanco y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?", explicó David Faitelson.

Cabe recordar que América sí fue castigado por alineación indebida. En una decisión sin precedentes, la escuadra azulcrema se quedará sin los tres puntos que obtuvo tras vencer al Atlas 0-2 el sábado pasado, pues la inconformidad de los Rojinegros sí procedió.