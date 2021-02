Barcelona: Lenglet rompió en llanto tras provocar penal del empate del Cádiz

Un gran profesional no merece pasar por este bloqueo mental que le impide trabajar bien. Desde el primer día diste ejemplo. Nunca te has quejado de nada y siempre lo has hecho con la mejor de las intenciones.

Ánimo @clement_lenglet pic.twitter.com/OPMMFrBMh5

— Iniestazo (@INIE8TAZO) February 21, 2021