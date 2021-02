NFL: Joven que se burló de Cam Newton ofreció disculpas al quarterback

Después de que se hiciera viral un video en el que un joven jugador de futbol americano de Perkiomen Valley High School se burlara de Cam Newton por ser agente libre, y que algunos futbolistas de la NFL expresarán su apoyo al aún quarterback de los New England Patriots, el joven tuvo que disculparse públicamente.

Jseth Owens, durante un torneo de fútbol americano de 7 contra 7 en el que Newton participó dirigiendo a su equipo mediante su fundación caritativa, le gritó al pasador de los Patriots: "Eres agente libre y estás a punto de ser pobre"; a lo que Cam respondió: "Soy rico. ¿Dónde está tu papá? Déjame hablar con tu papá".

"Primero que nada quiero expresar mis sinceras disculpas a Cam Newton, toda mi organización y mis coaches por mis acciones en el torneo de 7 vs 7 del fin de semana pasado. No tenía la intención que esto llegará hasta este punto. Primero quiero empezar a decir que mis padres nunca me enseñaron a ser irrespetuoso con las personas. Como un jugador de futbol americano dejé que mi lado competitivo me ganara y fue una falta de comunicación muy grande. Entiendo que muchos lo tomaron como una falta de respeto. Nunca quise humillar a nadie", redactó Owens en redes sociales.

El propio mariscal de campo de New England publicó en Instagram una porción extendida del video donde discute con Owens y pide hablar con su padre.

"La gente olvida a menudo que los atletas que ven en la TV -amados por muchos, odiados por algunos- son padres reales, amigos reales, hermanos reales, hijos reales, seres humanos reales. Habiendo dicho eso, cuando asisto a torneos por todo el país con mi equipo de estelares, he dado mi tiempo, mi energía, mi conocimiento a estos chicos que han llegado a nuestro programa a lo largo de 11 años, y no es lo que la gente desea ver o escuchar.

"La gente desea verme discutiendo con otro joven y ver que 'hirió mis sentimientos'. Pero, la realidad es, impacto la vida de los chicos de un modo positivo. No se equivoquen acerca de ello, permito a los chicos encontrar su 'salida' usando sus talentos de futbol americano para llevarlos al siguiente nivel, y en muchos casos, a salir del barrio", redactó Newton.

