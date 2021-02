Héctor Herrera: Participó en un nuevo comercial con el Atlético de Madrid

Héctor Herrera, junto a otros de sus compañeros como Thomas Lemar, Luis Suárez o Geoffrey Kondogbia, participaron en el último comercial del Atlético de Madrid en el que se cuenta la historia de Archibardo ‘Wizarchy’ Hernández, el peluquero de colchonero desde hace algunos meses.

En el cortometraje el caribeño relata como siguió su sueño dejando su tierra para ir a España y convertirse en un peluquero de renombre. Las cosas no siempre salieron tan bien, pues tuvo que sobreponerse a la adversidad hasta que Lemar, volante francés rojiblanco, descubrió su local y lo recomendó con HH, Suárez y todos los jugadores del Atleti para hacerlo uno de los mejores de la capital española.

“Dejé mi hogar, familia y mi país para perseguir un sueño. Vine sin nada, solo me traje mis tijeras mágicas. Los comienzos fueron muy duros. Estaba ya a punto de rendirme cuando entro un cliente, era Lemar, el jugador del Atleti y me dijo: ‘Si se cree y se trabaja, se puede’", relata Wizarchy en el comercial.

"Él me trajo a Herrera, que me dijo: ‘Nunca dejes de creer’. Y yo seguí cortando el pelo con mis tijeras mágicas y vino Kondogbia, Luis Suárez y me decían: ‘Partido a partido’. Y mis sueños se empezaban a cumplir. Llegó Joao Félix, Giménez. Nunca me gustó el futbol, pero me hice del Atleti por su espíritu luchador”, añade la emotiva historia.

