Faitelson explota contra Conmebol por la Final de la Copa América: 'Es un pin... negocio'

David Faitelson, analista de TUDN, expresó su indignación tras los eventos antideportivos que rodearon la Final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium. La seguridad se vio desbordada por la gran cantidad de personas que ingresaron sin boleto, creando un ambiente caótico dentro del recinto.

La CONMEBOL, a pesar de la situación, decidió continuar con el partido con un retraso considerable de hora y media. Faitelson criticó duramente esta decisión, culpando tanto a la CONMEBOL como al gobierno de Florida por lo que él describió como una irresponsabilidad grave.

"Es una irresponsabilidad de la CONMEBOL y una irresponsabilidad del gobierno de la Florida, no es posible que se juegue con la integridad física de los seres humanos por hacer prevalecer el maldito, o perdón que lo diga así, el pinche negocio, no se vale", declaró Faitelson en la transmisión de TUDN donde estuvo como analista.

El sobrecupo en los pasillos y accesos del estadio impidió que más personas pudieran acceder a las tribunas, contribuyendo al ambiente caótico que dominó el evento. A pesar de todas estas dificultades, el partido finalmente se llevó a cabo.

"Uno quiere el juego de futbol, pero no veo los pasillos de acceso, no veo condiciones de seguridad. Ahora no pasa nada, pero mientras se vaya calentando el juego, quiero ver, pido a Dios que no pase nada", expresó Faitelson visiblemente preocupado por la situación.

