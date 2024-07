Lautaro Martínez: “Sabía que estaba en deuda, me preparé para sacarme esa espina”

El delantero de la Selección Argentina y mejor goleador de la Copa América, Lautaro Martínez reconoció que estaba en deuda con el pueblo argentino tras sus fallas en la Copa del Mundo de 2022, por lo que enfatizó en que se preparó para poder ‘sacar esa espinita’ y tras el gol del título ahora está tranquilo.

“En Argentina costó muchísimo tiempo, pero en lo personal, sabía que estaba en deuda, (tras mundial 2022) sabía que el tobillo no me permitió hacer lo que yo quise, las primeras dos fechas aguanté, y bueno nada, ahora todavía sigo con el tobillo estribado, pero obviamente sin dolor y voy para adelante, me enseñaron así, y bueno.

“Hoy puedo decir que, obviamente no es lo mismo una Copa América que un Mundial, pero puedo decir que me preparé de la mejor manera para afrontar esta Copa, para sacarme esa espina, para en lo personal y en mi cabeza estar tranquilo, de que yo puedo estar ocupando este lugar, y bueno nada, contento por mis compañeros, por mi familia”, reconoció.

Posteriormente, puntualizó en que no tomaron a mal las declaraciones de los jugadores colombianos, después de que comentarán que tenían más más hambre que el combinado argentino.

“Cada uno hace su juego, cada uno habla por su parte, nosotros hemos jugado cuatro finales en estos tres, cuatro años y la hemos afrontado siempre de la misma manera, y no es casualidad otra vez estar en el último partido, otra vez el equipo en el alargue que reaccione de esa manera, con los cambios, con la gente que entró del banco, así que feliz, contento por todos los argentinos también que siempre nos acompañan”, concluyó.

