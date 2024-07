Lionel Scaloni sobre las canchas de cara al Mundial 2026: 'Yo imagino que van a ser reglamentarias'

Después de obtener el campeonato en la Copa América 2024, el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni señaló que espera que las canchas de futbol de cara a la Copa del Mundo en 2026 sean reglamentarias y más grandes, ya que puntualizó se tuvieron que sobreponer a los inconvenientes que presentaban las canchas durante la justa.

“Y lo de la experiencia, bueno, que va a estar en el Mundial, yo imagino que para empezar las canchas van a ser reglamentarias, más grandes, eso es lo que entiendo, porque en las que jugamos la mayoría, no sé si recuerdo si alguna tenía las dimensiones de una cancha... A ver, hay dimensiones mínimas y máximas, pero normalmente en una cancha de un nivel de este tipo hay unas dimensiones bastante más grandes que estas, dos metros de cada lado es bastante.

“Y entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de futbol, de beisbol, perdón, de fúutbol americano. Eso es lo que entiendo. Y después se van a jugar en otra sede, no tengo mucha información sobre la sede, pero me imagino que va a ser diferente, porque así tendría que ser. Eso es lo que todos esperamos y, bueno, lo importante es que nos sobrepusimos a todos estos inconvenientes”, señaló.

De igual manera, se volcó en elogios para Ángel Di María, ya que aseguró es una leyenda y consideró que el partido de esta noche fue una de las mejores de su carrera, ya que terminó como una historia de película.

“Ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores, porque además de jugar bien tuvo actitud para ir a presionar en un momento del partido donde el equipo estaba ahí que las piernas no daban él, empezó a correr como como si tuviera 25 años y eso se lo da la jerarquía que él tiene porque tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas y poco agregar es leyenda se despide con su público que lo merece y es una película como terminó la historia para él una película y creo en su mejor sueño puede haberlo pensado así que lo merece sinceramente”, agregó.

Al final dijo que será lindo para él por el tema familiar el enfrentar a España en la Finalísima: “Primero, como dije, parte de mi familia es española y estoy contento porque aparte yo en el país tengo un arraigo especial. Vivo ahí y encima conozco a la entrenadora, así que estoy contento por el triunfo y si se llegara a jugar la finalísima tendremos un problema porque la familia estará dividida, pero será un partido muy bonito y entre dos elecciones que ahora mismo creo que están en un gran momento, que están marcando una manera de jugar diferente creo a las demás y será lindo si es que se juega a enfrentarlos”, reveló.

ESPERA DARLE DESPEDIDA A DI MARÍA EN ARGENTINA

Sobre Ángel Di María, aseguró que buscarán que tenga un partido de despedida en su casa. "No, pero sí va a venir, lo vamos a traer para que se despida de la gente, en su país, cómo no lo vamos a hacer, no lo sé, ya veremos qué partido, pero hay que decir a él cuándo y lo merece, cómo que no. Y no sé si quiere jugar o no, pero lo último es que salga ahí, saluda a la gente, porque lo merece, lo merece".

LAMENTÓ LO SUCEDIDO PREVIO AL JUEGO

El estratega argentino, lamentó lo sucedido en las inmediaciones del Hard Rock Stadium previo al inicio de la gran final, ya que aseguró a la interna del vestidor se vivieron momentos complicados, debido a que hubo jugadores que tenían familiares

“Lo de antes del partido difícil de explicar difícil de entender jugadores una hora de pie fuera del estadio fuera del estadio esperando que vengan sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así, que con eso te digo toda la sensación de no saber dónde está tu familia nos llegaban mensajes, algunos no nos respondían veíamos los vídeos que circulaban y no estábamos ajeno a lo que estaban pasando, y bueno en esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida muy raro”, concluyó.

