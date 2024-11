Faitelson llama a Honduras 'Don Nadie' y periodista catracho se prende y responde

La tensión está al máximo de cara al enfrentamiento entre Honduras y México en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

En un debate transmitido por DIEZ y TUDN, los periodistas David Faitelson y Marc Crosas, junto a los hondureños Gustavo Roca y Daniel Ramírez, discutieron la rivalidad y expectativas entre ambas selecciones en el programa Línea de 4 de TUDN, donde el intercambio de opiniones fue intenso.

Marc Crosas inició la conversación admitiendo que, a pesar de que “sobre el papel, México es ampliamente favorito,” los antecedentes recientes demuestran otra cosa. “Si nos vamos un año atrás, se acaba perdiendo en Honduras, tuvimos que apelar a la épica, más minutos de tiempo extra, más penales para ganar y clasificar a la Final Four”, explicó el exfutbolista.

Faitelson no dudó en expresar su postura crítica: “El problema es que si el futbol mexicano va a preocuparse por un partido contra Honduras, pues estamos realmente en el hoyo. Honduras tiene una de las peores generaciones futbolísticas de los últimos tiempos. No tiene un goleador, el entrenador se peleó con Romell Quioto, que era su delantero más importante, nosotros tenemos a Raúl Jiménez, un goleador de la Liga Premier de Inglaterra”, comentó.

El periodista añadió que Honduras “tiene a Luis Palma que juega muy poco en el Celtic de Glasgow” y subrayó que, si bien Reinaldo Rueda es un “buen entrenador”, la dificultad del juego dependerá en gran parte de la actitud de México: “Honduras va a ser peligroso y difícil en la medida que México se lo permita”.

La postura de Faitelson fue enérgica: “Ante Honduras es un partido que a México no le sirve para nada, si lo ganas, le ganaste a una Selección de Honduras que no sirve para nada; si lo pierdes, lo único que haces es evidenciar la crisis que atraviesa la selección mexicana”.

Desde el lado hondureño, Daniel Ramírez expresó que la afición local tiene una “espinita” desde el último duelo en el Estadio Azteca y se sienten motivados por revertir esa historia. Gustavo Roca también añadió: “Esta selección mexicana es la peor de los últimos tiempos, es la más limitada futbolísticamente hablando… Esta México no me infringe ningún temor”.

Faitelson, sin embargo, estuvo de acuerdo en parte con Roca: “Tienes razón Gustavo, es una de las peores selecciones mexicanas de la historia… Para Honduras es como si fuese una final, para Honduras es un partido muy importante, pero ganarle a Honduras no le da absolutamente nada a México”.

Para cerrar el debate, Faitelson planteó una pregunta sobre las expectativas de Honduras para el Mundial 2026, considerando las dificultades de la selección. Gustavo Roca respondió con sinceridad: “Quisiera ser optimista, no soy pesimista, más sí realista y con lo mostrado hasta hoy previo a esta serie ante México, esta selección no me da garantías para clasificar al Mundial”.

El debate ha dejado claro que ambos países enfrentarán este partido con fuertes expectativas y un análisis crítico de sus propias limitaciones, en lo que promete ser un duelo de gran intensidad.

