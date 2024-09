Faitelson menosprecia el título del América: 'Ganó una copita de chocolate que no vale nada'

América consiguió un nuevo trofeo al conquistar la Campeones Cup, tras vencer al Columbus Crew 5-4 en penales.

Sin embargo, este triunfo no impresionó a todos, ya que fue el comentarista deportivo David Faitelson, quien desestimó la relevancia del título.

Durante el programa Línea de 4 en TUDN, cuando Alejandro de la Rosa planteó si el América se consolidaba como el nuevo “Gigante de la Concacaf” tras ganar en Columbus, Faitelson respondió entre risas: “Tampoco vamos a empezar a exagerar… tranquilos, ganó una copita que no vale absolutamente nada”.

El comentarista enfatizó que el América tenía la obligación de ganar este campeonato, por lo que no lo consideraba un logro excepcional. No obstante, reconoció el buen nivel mostrado por el equipo dirigido por André Jardine, aunque dejó claro que no es motivo para engrandecer el título.

