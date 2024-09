'Hobbit' Bermúdez y Escorpión Dorado se mofan de la sanción a futbolista de Dorados

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez revivió el momento de su grave lesión durante el partido entre Atlante y Dorados, correspondiente al torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX, en una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado.

La conversación se desarrolló dentro de un auto y giró en torno a la polémica sanción impuesta a Luis Ruiz Bustillos, responsable de la fractura de tibia y peroné que sufrió Bermúdez.

De manera irónica, Escorpión Dorado se burló de la decisión de la Comisión Disciplinaria, que determinó sancionar a Ruiz Bustillos con solo cuatro partidos, en ese momento.

“¿Cuántos partidos le dieron? Porque decían: ‘que no regrese hasta que el Hobbit regrese’”, preguntó el enmascarado, a lo que Bermúdez respondió: “Cuatro partidos”.

Con su estilo irreverente, Escorpión Dorado reaccionó incrédulo: “¡No mames! ¿Cuatro partidos? Eso te da para una mentada de madre”. Bermúdez también señaló que otro jugador, involucrado por empujar durante el altercado, recibió una sanción de solo dos partidos: “A un compañero, que fue el que saltó primero y empujó, le dieron dos partidos”.

La situación despertó aún más la crítica del youtuber, quien siguió en tono sarcástico: “Pues se hubiera aventado a tronarlo también para que le dieran cuatro. Ya lo saben, en la Liga de Ascenso (sic), si alguien tiene odio contra otro, le rompen la pierna y solo se va cuatro partidos. Ya pusieron la medida, así va a ser el pedo”.

Bermúdez, visiblemente molesto, lamentó la flexibilidad de las sanciones: “Ese es el problema, la vara está muy baja”.

A lo que Escorpión Dorado añadió con sarcasmo: “Pues qué tienen que hacer para que te expulsen toda la temporada o un año. ¡Ah, pero no toques a un árbitro, cabrón! No lo empujes, no le vayas a dar una cachetada, porque ahí sí te echan un año. Pero si revientan a alguien y le parten la madre, no hay pedo, cuatro partidos”

