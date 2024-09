Heung Min Son explota contra el saturado calendario de juegos: 'No somos robots'

El delantero del Tottenham Son Heung-min se ha convertido en la última estrella del futbol en expresar públicamente su preocupación por la cantidad de partidos que se les pide a los jugadores jugar.

El internacional surcoreano dijo que había un riesgo “enorme” de que los jugadores sufrieran lesiones debido a las exigencias a las que se ven sometidos.

Sus comentarios se produjeron después de que el centrocampista del Manchester City Rodri dijera la semana pasada que los jugadores estaban a punto de hacer huelga. Días después, Rodri sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla.

"No queremos ver a jugadores sufriendo lesiones. Nadie quiere verlo", dijo Son el miércoles. "Muchos partidos, muchos viajes. Tenemos que cuidarnos, lo que a veces es muy difícil.

“Mentalmente y físicamente no estás preparado. Luego, cuando sales al campo, el riesgo de sufrir una lesión es enorme. No somos robots. No me malinterpretes, nos encanta jugar al futbol. Eso está claro”.

Son dijo que estaba de acuerdo con las preocupaciones de Rodri.

“Rodri dijo lo correcto. Jugamos 50, 60 partidos y no más de 70. Cuando llegan los partidos, los jugadores tienen que jugar. Están pasando muchas cosas”, dijo.

La semana pasada, el técnico del City, Pep Guardiola, dijo que dependía de los jugadores forzar un cambio en el futbol tras la creciente disputa por el congestionado calendario.

