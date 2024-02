Heung-Min Son sufrió lesión en los dedos por pelea en concentración de la Selección de Corea

La Asociación de Futbol de Corea informó que la lesión que sufrió en los dedos Heung-Min Son, capitán de la selección, fue producto de un altercado durante la concentración del equipo previo a la Semifinal de la Copa Asia ante Jordania; el atacante del Tottenham jugó el partido con un vendaje en dos dedos de la mano derecha.

El diario británico The Sun publicó hace unos días que un grupo de jugadores, entre ellos Son y Kang-In Lee, delantero del Paris Saint Germain, se confrontaron después de que Lee y otros jovenes dejaron la cena grupal para ir a jugar tenis de mesa.

Esta acción molestó a varios de los futbolistas más experimentados, Son incluido, pues consideraban que el grupo debía permanecer junto previo a un juego tan importante.

Tras varios reclamos, comenzó una pelea, dejando al capitán coreano con una lesión en la mano al tratar de evitar una agresión de Lee, esto de acuerdo a la agencia asiática Yonhap.

Heung-Min Son jugó este fin de semana en la Premier League con los Spurs aún con la protección en los dedos.

Kang-In Lee ofrece disculpas

El delantero del PSG reconoció su "error" y ofreció una disculpa a través de redes sociales, donde aseguró que lamenta la mala versión que mostró de él.

"Estamos muy decepcionados con la afición, que siempre apoya a nuestra selección. Lo siento mucho. Debería haber estado a la altura y obedecido a mis compañeros, pero solo puedo lamentar haber mostrado esta mala versión de mí a los fans. Me disculpo con aquellos a los que he decepcionado. Soy muy consciente del interés y las expectativas que me transmite la afición. De ahora en adelante, trataré de ayudar a mis compañeros mayores para convertirme en un mejor jugador y en una mejor persona"

