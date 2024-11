Faitelson y Fernando Palomo se enfrascan en discusión sobre la agresión a Javier Aguirre

Se prendió el cerro. A través de redes sociales, David Faitelson, periodista de TUDN, compartió un video de su tradicional "color" sobre el partido de Honduras vs México en la Nations League, el comentarista acompañó su publicación con un texto que dice: "Otra noche maldita para el futbol mexicano. Una más, donde una selección no muestra argumentos ante la hostilidad hondureña de San Pedro Sula…", el contenido y el texto de Faitelson, parece que no fueron del agrado del narrador salvadoreño de ESPN, Fernando Palomo. Por lo cual, decidió contestarle a David.

"Ahora editá un videito con los insultos de Aguirre y los jugadores. Sin miedo David. A ver si recuerdas cómo se hace.

Que el idiota de la lata no tiene perdón. Pero por idiota no se queda solo", respondió Fernando al video, dejando en claro, que Javier Aguirre, también insultó a la grada de Honduras, momentos previos a la agresión de la tribuna sobre el 'Vasco'.

Tras esta respuesta, Faitelson le replicó a Palomo: "Nunca he tenido miedo de nada, Fernando. He dicho que Aguirre se equivocó, pero ninguna agresión justifica otra agresión. Ahora, si en tu educación y cultura se puede normalizar el hecho de que un ser humano le tire un objeto a otro ser humano, es muy tú problema. A mí me parece muy primitivo", escribió.

Para finalizar, Fernando volvió a contestar, y aseguró que el comentarista de TUDN, no entiende y que tanto la afición hondureña como Aguirre, merecen castigos.

"Lo que es no entender. Nadie puede justificar un acto salvaje. No desvíes la atención. Cuestiona una cosa y también la otra. Pero tapan las vulgaridades de Aguirre y varios jugadores. Lo otro no tiene justificación y TAMBIEN merece castigo", sentenció.

Otra noche maldita para el futbol mexicano. Una más, donde una selección no muestra argumentos ante la hostilidad hondureña de San Pedro Sula…

Excelente trabajo de Alex Hinojosa @elreydelkasque y Dan García… pic.twitter.com/0HiBiS3pdi — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 18, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Zielinski es criticado por una foto con Cristiano Ronaldo luego de que Portugal goleara a Polonia