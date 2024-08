Ferland Mendy fue captado 'ligando' en las gradas durante el Madrid vs Valladolid

El defensa francés del Real Madrid, Ferland Mendy, ha sido protagonista de un curioso episodio fuera del campo de juego durante el reciente encuentro entre su equipo y el Valladolid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mientras sus compañeros luchaban en el césped, Mendy fue captado en uno de los palcos del estadio, donde llamó la atención por su interés en una joven rubia que se encontraba sentada a unas butacas de distancia.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa al lateral izquierdo del Madrid desviando su atención del partido para fijar su mirada en la mujer, aparentemente fascinado por ella. La escena muestra cómo el futbolista, inmerso en su intento por captar la atención de la chica, deja a su acompañante hablando solo, sin despegar la vista de la mujer, quien responde a la situación con risas, mientras Mendy mantiene un semblante serio.

Este incidente ocurre en medio de la suspensión que el jugador enfrenta tras recibir una tarjeta roja en el partido de la Jornada 1 contra el Mallorca, motivo por el cual no pudo participar en el encuentro de la Jornada 2.

Aunque el francés no estuvo en el campo, su presencia en el estadio no pasó desapercibida, demostrando que, a veces, las jugadas más interesantes no suceden necesariamente en el terreno de juego.

