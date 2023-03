FIFA mostró imágenes inéditas del encontronazo entre Messi y Weghorst

Este fin de semana la FIFA estrenó el documental "Written In The Stars", la película sobre la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que revivió y mostró material inédito sobre el famoso "Qué mirá bobo, anda pa´allá" de Lionel Messi hacia el delantero neerlandés Weghorst.

En el material se aprecia como el neerlandés se acerca hacia Messi para saludarlos tras haber quedado eliminado del Mundial, Messi se pasa de largo y Weghorst se enfrasca en una riña con Agüero y Ángel Di Maria, todo previo a la entrevista postpartido que ya todos conocemos.

"Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de futbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante", aseguró el neerlandés.

Al final, después de haber sido campeones del mundo, Lionel Messi declaró que estaba muy arrepentido por lo ocurrido, aceptando que no fue algo que a él le llenara de orgullo tras la conclusión del Mundial de Qatar 2022.

"Cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también", finalizó

