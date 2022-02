Floyd Mayweather debutará en NASCAR con The Money Team Racing

Floyd Mayweather Jr. invertirá en NASCAR, su equipo nombrado 'The Money Team Racing' debutará en 500 Millas de Daytona, la carrera más importante de dicha categoría automovilística, que se llevará a cabo el domingo 20 de febrero a las 13:30 horas.

El piloto estadounidense Kaz Grala será el encargado de correr el motor de el boxeador, patrocinado por la empresa Pit Viper dedicada a los lentes de sol.

Mayweather se une al selecto grupo de estrellas que tienen un equipo en NASCAR entre los que se encuentran Pitbull y Michael Jordan.

Kaz Grala tendrá que calificar con mérito ya que el auto aparecerá como 'abierto' en una carrera de 40 lugares con 42 equipos.

"Me encantan los autos rápidos y me encanta competir. Sé que NASCAR no será fácil, pero no vale la pena hacer nada fácil para mí.

"Habiendo dicho eso, este paso a las carreras de autos parece encajar perfectamente con la marca Mayweather", comentó el expúgil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIKTOKER REVELÓ CUÁNTO GANA POR DOMINAR EL BALÓN EN UN SEMÁFORO