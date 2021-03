Floyd Mayweather: "No puedo alimentar a mi familia con un 'Te amo'"

Floyd Mayweather habló sobre su excéntrico estilo de vida y sobre los millones de dólares que le gusta presumir en sus redes sociales.

El exboxeador aseguró en una entrevista para el podcast Disruptive Enterpreneur de Rob Moore, que hablar de dinero no lo hace una mala persona.

“Me gusta tener las cosas buenas de la vida. El dinero no me hace ganar dinero, yo hago dinero. Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo: ‘Te amo’”, aseguró Mayweather.

The Money, quien regaló recientemente un reloj de 700 millones de dólares a su nieto recien nacido, agradeció por las comodidades que le ha permitido tener su cuenta bancaria.

"El dinero nos ha puesto en una posición para tener las mejores cosas de la vida, por lo que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando puedes ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas”, declaró.

