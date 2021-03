Psicólogo mexicano de Newell´s destacó calidad humana de Maxi Rodríguez

El nombre de Maxi Rodríguez es sinónimo de villano para el futbol mexicano, pues en el Mundial de 2006 marcó un gol con la Selección de Argentina, que no se olvidará nunca; sin embargo, Christian Rodríguez ha conocido una cara distinta del capitán de Newell's, quien incluso estuvo pendiente del psicólogo mexicano cuando padeció Covid-19.

"El capitán del equipo, que es un caballero, al tanto siempre, siempre pendiente, que además es de la ciudad, me dijo que lo que se me ofreciera, es calidad de persona.

"Insisto, es un caballero, amable. No estoy ligado a su vida, tiene una tremenda trayectoria, humanamente me liga a él la persona que es, por profesional, humano, líder, con la gente, es lo que hoy valoro de él. Lo que me mostró cuando tuve Covid, cuando llegué a la ciudad sin conocerme, además es impecable al entrenar", dijo a RÉCORD.

Entre risas reconoció que sí han hablado sobre el gol que le hizo a México, pero eso queda entre ellos. "Sí, pero me lo guardo, es una conversación muy simpática, son anécdotas significativas".

Finalmente, Christian compartió cómo vivió su padecimiento y cómo ha ayudado a otros jugadores por la pandemia.

"Los chicos me acercaban la comida a la puerta, los médicos del club estaban muy pendientes, pero son mi familia y estuvieron.

"Hicimos una red de apoyo con jugadores y jugadoras no sólo mexicanos que estaba fuera, lejos de su familia. Nos apoyamos, hacíamos video llamadas, porque sabemos lo que se siente, es muy bravo estar lejos", expresó.

