Fórmula E: Adriana Lima, invitada especial en el World Championship de Arabia Saudita

DARIYAH, ARABIA SAUDITA.- La supermodelo Adriana Lima, aceleró el corazón de los asistentes a la segunda carrera del ABB FIA Formula E World Championship que se disputó en el Riyadh Street Circuit adaptado.

“Creo que es un acercamiento increíble el que hayan creado una carrera, les importa el cambio climático al traer coches eléctricos para una competencia. Yo manejo un coche eléctrico, llevo casi 10 años haciéndolo. Hace un momento, salí con el Porsche, estos coches son los mas seguros que te puedas imaginar, tengo hijos. Responden muy rápido.

“Una de las ideas que escuché de Alejandro (Agag) es traer esta carrera a Brasil al Amazonas. Creo que sería genial si esto pasa ahí porque es una forma de crear conciencia para Brasil porque tenemos muchos problemas con el bosque del Amazonas, así que creo que crearía mucho ruido de una forma positiva”, dijo Lima a RÉCORD, en una charla con periodistas previo a la segunda carrera nocturna del año en Diriyah.

La brasileña, quien fue uno de los ángeles de Victoria's Secret de 1999 a 2018, vivió la adrenalina y velocidad en el Porsche Tycan, el nuevo Safety Car de la Fórmula E.

“Para mí, 100 millas por hora es muy rápido y fue dos veces más que eso, estaba muy sorprendida, esta experiencia superó el subirme a una montaña rusa. El coche responde tan rápido, desde el inicio podía sentir la velocidad, en segundos, estaba sorprendida, fue muy loco.

“El piloto Bruno, que es de Portugal, es genial, increíble. El circuito aquí es uno de los más retadores en la Formula E así que me estaba imaginando a todos los pilotos, no entiendo cómo lo hacen, cómo van a más de 200 millas por hora y bajan a 20 o 10 en las curvas, yo me habría pegado a la primera pared frente a mí”, mencionó la modelo de 40 años de edad.

