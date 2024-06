García Aspe 'revienta' a Chaco tras defender a Santiago Giménez: "Cállate la boca y no hables de tu hijo"

Alberto García Aspe salió y le mandó un duro mensaje a Christian 'Chaco' Giménez, este luego de que defendiera a Santiago Giménez tras la derrota ante Venezuela.

"No puedo entender que esté un tipo como el Chaco en una televisora, es representante y es papá, cállate la boca y no hables de tu hijo, punto. Que tu hijo se las arregle ahí si no tiene la confianza, que él vea cómo va a jugar. Pero tú pareces que lo estás defendiendo en la televisión y la televisora", señaló" García Aspe en Caliente TV.

Cabe mencionar que Santiago Giménez vive un duro momento en el Tri pues tiene una sequía de de 524 minutos con la playera tricolor, lo que significa que 'Chaquito' tiene ocho partidos sin poder hacerse presente en el marcador.

¿QUÉ DIJO CHACO SOBRE SANTIAGO GIMÉNEZ?

Tras la derrota ante la 'Vinotinto', la cual dejó a México al borde de la eliminación del certamen de CONMEBOL, 'Chaco' no solo destacó la falta de confianza de Jimmy en su hijo, sino que también enfatizó que se le ha puesto mucha presión y no ha recibido el respaldo que debería tener.

"Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo. Santi es un chico de 23 años que está mamando la Selección Nacional y obviamente se le está exigiendo muchísimo y es normal. No estoy diciendo una cosa por otra, puedo ser padre, pero también puedo ser analista y también fui jugador, si vos tienes la confianza del entrenador vas a rendir diferente", expresó Chaco.

Asimismo, 'Chaco' afirmó que su hijo no tuvo un mal partido ante Venezuela, sin embargo, la diferencia fue la contundencia. Y es que al dar este ejemplo, puso como figura a Salomón Rondón, pues señaló que el artillero venezolano tuvo una y la metió, contundencia que no mostró Santiago Giménez ante la 'Vinotinto'.

"También tengo que que decir que no es mucho del gusto del Jimmy, creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto, no termina de completar los minutos, y al final es así“, agregó el exfutbolista, quien cree que Jaime Lozano no le da la confianza suficiente al delantero del Feyenoord.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELÍAS AYUB DEFIENDE A JAIME LOZANO TRAS DERROTA ANTE VENEZUELA: "EL SISTEMA NO FUNCIONA"