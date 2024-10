Hijo de Ralph Schumacher lo defiende de su madre: “Tiene problemas mentales”

Los problemas familiares continúan dentro de los Schumacher, pues luego de que hace meses Ralph Schumacher anunciara su nueva relación sentimental con Etienne Bousquet-Cassagne, su representante y ahora su hijo David Schumacher sale en defensa de su padre por declaraciones de su propia madre.

Cora Schumacher hizo varias declaraciones en contra del expiloto de F1 luego de su separación y tachó al expiloto de mentiroso y mencionó que despieridició los mejores años de su vida con él, lo que provocó la molestia de David Schumacher, hijo de ambos, y este salió a defender a su padre.

“Ya es hora de ponerle fin a esto: sólo quiero vivir mi vida en paz y alcanzar mis metas sin que me pregunten por todas las cosas de las que mi madre me acusa a mí y a mi padre"

David Schumacher también reveló los problemas mentales de los cuales su madre ha sufrido desde hace tiempo y confesó los problemas con los que creció, es por esa razón que desde hace tiempo ha querido alejarse de ella.

“Como ella no estaba en el estado mental adecuado para cuidar de mí y yo no quería crecer en un entorno donde lo único que importaba todo el día era lo mala persona que era mi padre, simplemente no quería estar más cerca de ella”, mencionó

Por último pidió a su madre que deje en paz a él y a su padre Ralph Schumacher, resaltando que ambos llevan ya casi una década separados.

"Y la forma en que se está comportando en este momento es una absoluta vergüenza: ¡mis padres están divorciados desde hace 9 años! Por favor, déjennos en paz y permítannos vivir nuestras vidas. ¡Nosotros también los dejaremos en paz!"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡INVITADO ESPECIAL! SNOOP DOGG HACE PRESENCIA EN EL STEELERS VS COWBOYS