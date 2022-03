Hincha peruano vendió su anillo de compromiso para asistir al Uruguay vs Perú

El amor al futbol y a tu país puede estar por encima del cariño que le tengas a tu pareja, tal es el caso de un aficionado peruano que prefirió ir al partido ante Uruguay en lugar de casarse con su novia.

En una entrevista con América Noticias, el fanático, cuyo nombre no fue revelado, dio a conocer que vendió el anillo de compromiso de su pareja, quien al enterarse decidió terminar su relación.

"La entrada para el partido son 300 dólares más hotel y pasaje, pero sabes lo que he hecho, me iba a casar el otro mes, ya había comprado el anillo y mi novia se enteró, le dije que mejor hay que posponerlo, que me había salido un trabajo en la mina y hoy se enteró que estoy en Uruguay", dijo el hincha peruano.

Asimismo, el fanático le mandó un mensaje a su exnovia alegando que el encuentro no podía ser postergado como su boda. "Me terminó y lo peor es que tuve que decirle la verdad, que postergamos la boda porque he tenido que vender el anillo. Si me estás viendo, la boda se puede posponer, pero el partido no", finalizó.

No obstante, al fanático no le salieron las cosas como él esperaba, pues además de quedarse soltero, Perú fue derrotado por Uruguay con gol de De Arrascaeta. En el partido hubo una jugada polémica donde los peruanos aseguraron que el balón cruzó la meta de Sergio Rochet, sin embargo, no fue marcado y los charrúas consiguieron su boleto a Qatar, haciendo que Perú se juegue su clasificación en la útima jornada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CONOR MCGREGOR PROTAGONIZÓ PERSECUCIÓN POLICIAL EN AUTOPISTA DE DUBLÍN