Hope Solo sobre la Selección Femenil de EU: 'Es una cultura blanca muy privilegiada'

Hope Solo, exportera de la Selección Femenil de los Estados Unidos, confesó como fue su experiencia como seleccionada para el combinado de las barras y las estrellas, la cual fue difícil por la cultura que existía dentro del representativo.

"Cuando creces en la Selección Nacional te encuentras con un club de chicas malas. La mayoría de las jugadoras provienen de familias blancas ricas. Esa es la cultura de la Selección Nacional Femenina. Es una cultura blanca muy privilegiada", comentó Hope para el podcast The Players de la BBC.

"La gente no fue amable con nosotras, la gente no fue acogedora, no te invitaban a sentarte en la mesa. Fue realmente difícil crecer en la Selección Nacional para mí en un aspecto social, además de aprender del juego", recordó Hope.

Hope mencionó que junto con su compañera, Carli Lloyd, buscaron un cambio al interior de la Selección para las generaciones futuras.

"Recuerdo que Carli Lloyd y yo siempre hablábamos de eso y decíamos: 'Tenemos que cambiar esa cultura'. Ella y yo fuimos muy acogedoras, no éramos matonas. Fuimos muy amables con las niñas que venían", dijo Hope Solo.