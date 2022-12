Hugo Sánchez sobre el Mundial de Clubes: 'Van a tener que intervenir, no se puede permitir más partidos'

Tras el anuncio sobre el nuevo formato de la Copa Mundial de Clubes, el exfutbolista Hugo Sánchez opinó que se debe hacer un ajuste para no sobrecargar de partidos a los futbolistas que participen.

Durante el programa deportivo, ESPN, Futbol Picante, el también comentarista, también argumentó que un jugador no puede sostener más de 60 encuentros al año.

“Hay que tener en cuenta de que la Asociación de Futbolistas Internacionales dependiendo la creación de todo ese tipo de torneos, que si Mundial de Clubes, que si la Superliga etc, van a tener que intervenir porque no se puede permitir que haya más partidos, de carga a los jugadores. No pueden jugar más de 60 partidos al año, los jugadores porque de esa manera la Asociación de Futbolistas va a decir señores ni esto va para delante, sino va a haber huelgas por todos lados", sentenció Hugo.

Cabe recordar que Gianni Infantino, confirmó que la sede para el Mundial de Clubes del 2023, se jugará de 1 al 11 de febrero del siguiente año y se llevará a cabo en Marruecos, confirmando además que para 2025 habrá cambios en el formato del Mundialito.

