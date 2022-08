Hugo Sánchez sobre goleada de Pumas ante Barcelona: "Es una linda vergüenza"

Hugo Sánchez, analista de ESPN, mostró un enojo muy grande por la forma en cómo Pumas encaró el duelo del pasado domingo contra Barcelona en Camp Nou.

"Eso de linda experiencia es una linda vergüenza, es vergonzoso, es vergonzoso", fueron las primeras palabras del 'Pentapichichi para definir lo que fue la participación de Pumas en el Joan Gamper.

Hugol explicó que fue denigrante la actitud de todo el equipo cuando en otras épocas como ejemplo, el equipo de Pumas que fue a ganar al estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid.

"Los que nos hemos esforzado durante tantos y tantos años en crear una imagen buena del futbol mexicano, yo en particular de manera individual, y luego a nivel colectivo con Pumas en 2004, jugando en el Santiago Bernabéu [...] y resulta que le ganamos", declaró Hugo Sánchez.

Además, el 'Pentapichichi' arremetió contra Andrés Lillini, de quien dijo que era increíble que no aceptara que se había equivocado en la preparación del encuentro contra Barcelona en todo sentido.

"Es vergonzoso que Lillini no diga que nos hemos equivocado, yo el primero, porque he preparado mal al equipo en lo físico, técnico, táctico, estratégico, psicológico, no iban bien preparados para ese partido, que era un partido histórico", sentenció Hugol.

Finalmente, comentó que Pumas no volvería a ser invitado por Barcelona a un partido de este estilo, "no lo van a volver a invitar por el ridículo que hicieron".

