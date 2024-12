Igor Lichnovsky regresa a África para una labor altruista en plenas fiestas navideña

Igor Lichnovsky, defensor del América, volvió a África para continuar con su labor altruista, esta vez en Uganda, con la organización Water is Life durante las épocas navideñas.

Durante su estancia, el jugador compartió su experiencia con sus seguidores en redes sociales, dejando un mensaje cargado de emoción y compromiso.

“Momentos que no quiero olvidar. Estos niños y la comunidad tienen un gran propósito en su zona geográfica y me llena de orgullo colocar mi granito de arena para que se pueda cumplir; estoy feliz de darle sentido a mi vida y a la de otros, darle sentido al futbol que tanto amo y me ha dado con estas misiones”, escribió Lichnovsky en su cuenta de Instagram.

Además, el zaguero anunció nuevos proyectos en la zona: “Se viene otro campo de futbol y una escuela, pero el objetivo mayor es otro”, aseguró.

El año pasado, el defensor chileno también realizó este tipo de labores en Kenia, donde contribuyó con la construcción de un pequeño estadio de futbol para una comunidad de Kibera.

2024 fue un año complicado para Igor Lichnovsky, pues se rompió los ligamentos de la rodilla derecha durante un partido contra Colorado Rapids en la Leagues Cup, lo que lo dejó fuera del resto de la temporada.

El regreso de Lichnovsky a las canchas no se espera hasta febrero o marzo de 2025, cuando se reincorpore al equipo y comience a trabajar en su ritmo para el torneo Clausura 2025.

Lichnovsky previo a un partido del América | IMAGO7

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Lillini asegura que en Países Bajos ven a la Liga MX como una de las mejores del mundo