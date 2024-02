Inés Sainz responde tras video polémico de Luis García, Martinoli, Joserra y Faitelson

El nombre de Inés Sainz se hizo viral en los últimos días, pues se filtró un video donde David Faitelson, Luis García, José Ramón Fernández y Christian Martinoli critican fuertemente a la periodista deportiva de TV Azteca.

“No trabaja en equipo”, “es presumida”, entre otros, fueron las expresiones de los cuatro periodistas ya mencionados, y tras hacerse viral el video, fue ahora la propia Inés Sainz quien salió a hablar cobre el tema.

La periodista de TV Azteca señaló que se siente acostumbrada por estar en un sector donde hay más hombres que mujeres, y que nunca ha sido sencillo batallar con ese lado de su carrera como profesional, además de que compartió su sentir sobre sus excompañeros y compañeros en el canal.

“Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mí carrera. Los cuatro son para mí unos periodistas muy valiosos. Cada uno ha sabido ser un auténtico y han forjado su trabajo desde hace muchos años. He tenido la afortunada de trabajar con los cuatro”, expresó Sainz para la revista TVNotas.

Finalmente, la periodista señaló que no le toma importancia a lo que se dijo en dicho video: “En lo personal no me afecta ni para bien ni para mal. No me voy a hacer la víctima, los comentarios no van a mermar lo que he hecho, lo que he conseguido para llegar a donde estoy.

"No me engancho, trato de aportar, desde mí trinchera, de la mejor manera. Llevo tanto tiempo en este medio que no es la primera ni la última vez que vas a estar en el ojo del huracán. Ya no me intoxico con esto, no les guardo rencor".

Faitelson se disculpa

Tras el video viral donde Martinoli, Luis García, José Ramón y Faitelson hablan sobre Inés Sainz, el periodista de TUDN aprovechó sus redes sociales para mandar una disculpa hacia la que fue su compañera en Azteca Deporte hace más de 20 años.

"Con respecto a una grabación realizada en el Mundial del 2022 que alguien filtró, me gustaría decir lo siguiente: primero, que ofrezco una sincera disculpa a la colega

@InesSainzG si en algún momento una declaración mía pudo ofenderla. Inés es un ejemplo de profesionalismo que logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México. Ella salió adelante con su indiscutible calidad y capacidad periodística. Es, y será siempre, un referente del periodismo deportivo en México. Fue un gran honor tener la ocasión de trabajar junto a ella…".

