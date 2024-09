Israel López contó cuando le dio un puñetazo a Cuauhtémoc Blanco

En una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez para el pódcast ‘El RePortero’, el exfutbolista Israel López compartió una anécdota que ha generado revuelo: el día que golpeó a Cuauhtémoc Blanco, en pleno aeropuerto, después de un partido entre Toluca y América, y cómo, días después, ambos coincidieron en la concentración de la Selección Mexicana.

López, quien vivió intensos duelos ante las Águilas del América durante su paso por Pumas y Toluca, recordó cómo la rivalidad con Blanco se intensificó con el tiempo. “Los partidos ante América son especiales”, señaló, haciendo referencia a la etapa en la que defendía los colores de Pumas. La tensión entre ambos jugadores comenzó tras unas declaraciones del ‘Temo’, quien afirmó que “un enano de dos metros y medio” le había golpeado repetidamente en un partido, lo que generó una mayor atención mediática sobre su rivalidad.

Sin embargo, fue en un torneo Interliga, cuando López ya jugaba para Toluca, que la situación se desbordó. “Al final del partido, se quedó caliente el tema, empujones y dimes y diretes en el vestidor, pero pasó”, recordó López. Lo que no pasó fue el malestar de Cuauhtémoc Blanco, quien continuó lanzando insultos cuando ambos equipos coincidieron en el aeropuerto, antes de abordar un vuelo conjunto.

López relató que estaba platicando con Pável Pardo cuando Blanco comenzó a ofenderlo: “Perdí la cabeza; me dijo que me iba a partir la ma... y empezó a ofender”, comentó. La situación escaló rápidamente cuando Blanco se acercó y continuó con los insultos. “Nos acercamos, me calenté y perdí la cabeza, le metí un puñetazo”, confesó López, quien no pudo controlar la tensión acumulada.

El exfutbolista de Toluca recordó que, tras ese incidente, ambos jugadores tuvieron que verse las caras en la concentración de la Selección Mexicana, un reencuentro que seguramente quedó marcado por ese altercado, aunque López no reveló detalles sobre cómo fue la interacción posterior.

