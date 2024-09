Michael Ballack disfruta del Oktoberfest con atuendo bávaro

El exfutbolista alemán Michael Ballack fue avistado disfrutando del festival Oktoberfest en Alemania, luciendo un auténtico atuendo bávaro. El legendario mediocampista, que jugó para equipos como el Chelsea y la selección alemana, parecía estar en su elemento entre la cerveza, la música y la comida típica de la región.

Ballack, de 47 años, fue captado por un aficionado que se encontraba en el festival, acompañado de su pareja, quien también lucía un hermoso dirndl, el tradicional vestido bávaro. Ambos parecían estar pasando un excelente momento, sonriendo y riendo entre la multitud. El exfutbolista, conocido por su estilo y elegancia en la cancha, demostró que también sabe cómo disfrutar de la vida fuera de ella.

El festival Oktoberfest es una tradición alemana que se celebra anualmente en Múnich, y Ballack no quiso perderse la oportunidad de unirse a la fiesta. El exjugador del Chelsea y del Bayern de Múnich ha sido un frecuente asistente al festival en años anteriores, y esta vez no fue la excepción. Su presencia fue bien recibida por los aficionados, quienes no dudaron en acercarse a pedir autógrafos y fotos.

