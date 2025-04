Panorama rumbo a la Liguilla: Clasificados a Play In y directo, eliminados y los que aún pelean algo

Quedan tres fechas para el cierre de la Fase Regular del Clausura 2025 y el panorama empieza a esclarecer rumbo a la fiesta grande del futbol mexicano donde América y Toluca han sellado su pase a la Liguilla directa.

Mientras que hasta seis equipos todavía se encuentran peleando un lugar, aunque cabe mencionar que habrá duelos entre los involucrados podrían disminuir sus probabilidades.

Rumbo a Liguilla l CRÉDITO:IMAGO7

Por el pase a Liguilla directa

América y Toluca con 30 puntos han confirmado el pase directo; sin embargo, Cruz Azul (28 pts), Necaxa (27 pts), León (27 pts) y Tigres (26 pts) se encuentran conformando los primeros seis puestos pero con la posibilidad de descender sitios.

Mientras que los que se encuentran en zona de Play-In con posibilidades de entrar a la Liguilla son: Pachuca (24 pts), Rayados (22 pts) y Juárez (22 pts).

Cruz Azul l CRÉDITO:IMAGO7

Duelos directos rumbo a la Liguilla

En la Jornada 15 Necaxa y Pachuca escenificarán el primer duelo que podría catapultar el futuro de ambos, otro encuentro será el Tigres vs Monterrey. En la Jornada 16 Pachuca vs Tigres; Juárez vs Necaxa y finalmente en la 17 León ante Rayados.

Play-In

En el Play- In nada está definido; sin embargo, las probabilidades de que algún equipo se quede fuera es mayor. Pachuca, Rayados, Juárez, Pumas, Mazatlán, Chivas, Atlético San Luis, Atlas, Querétaro, Tijuana y hasta Puebla tienen posibilidades matemáticas. Santos es el único equipo eliminado.

