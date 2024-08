Iván García vuelte a tundir a Jahir Ocampo: “Todos en los clavados sabemos cómo te manejas”

La polémica en el mundo de los clavados mexicanos continúa, todo por un tema de acreditaciones en París 2024 donde el medallista olímpico mexicano Iván García, quien se encontraba trabajando para Claro Sports, señaló que Jahir Ocampo estaba haciendo mal uso de un pase dentro del recinto olímpico.

Ocampo respondió en redes a Iván García tratando de aclarar la situación y señalando que fue invitado por el propio COM a París, lo que ocasionó que Iván García lo tundiera de nuevo con señalamientos.

“En la familia de los clavados te conocemos y sabemos como te manejas, aquí no se trata ver quien aplaude más, tú mismo lo dices, tu función en París 2024 es darle difusión a los atletas y a las marcas del COM, hasta ahí, pero tu utilizaste una acreditación que no te correspondía”, señaló de nueva cuenta Iván García.

García señaló que la acreditación que utilizó Ocampo en París 2024 pudo ser usada para llevar a un entrenador, medico, fisioterapeuta o psicólogo deportivo y sacar un verdadero provecho a ese pase que otorga el COI.

Por último Iván García señaló que sostiene todo lo que ha dicho de Jahir Ocampo y reveló que muchos dentro de los clavados en México piensan lo mismo de él, pero nadie se había atrevido a decirlo y es por eso que sus declaraciones causaron tanta polémica.

“Cuando yo hice ese comentario me mandaron mensajes de ‘por fin alguien lo dijo’, todo el mundo lo piensa, lo malo es que nadie se atreve a decirlo, por eso es que yo soy tan polémico, porque yo no tengo pelos en la lengua y siempre dio la verdad”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GABY AGÚNDEZ LAMENTA EL RETIRO DE SU COMPAÑERA ALE OROZCO: 'ES DIFÍCIL QUE YA NO VAYA A ESTAR'