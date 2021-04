Javier Aguirre corrió a asistente que lo distrajo en conferencia: 'Ya vete, hijo'

Javier Aguirre se encontraba en una conferencia de prensa previo al partido contra Atlético San Luis cuando comenzó a ser víctima del personal de Rayados que lo molestaba.

El Vasco se distrajo de la pregunta que le habían realizado asegurando que los presentes le comenzaron a hacer señas obscenas, por lo que les pidió que se retiraran.

"Estos cabrones que me están dando lata allá afuera. ¡Ya vete, hijo! Perdón me distraje porque me estaban haciendo unas señas obscenas", dijo entre risas el técnico de Monterrey.

Al final, Aguirre pudo continuar con la conferencia de prensa después del momento chusco que vivió con el personal del equipo.

