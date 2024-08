Javier Aguirre no se ‘tentó el corazón’ con Martinoli en ardiente entrevista

Javier Aguirre fue presentado como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana con Rafa Márquez como auxiliar para el proceso rumbo al Mundial de 2026.

El nuevo estratega sabe lo que conlleva tomar el timón del Tri y así lo resaltó en entrevista muy amena entre viejos conocidos Christian Martinoli y Luis García para TV Azteca.

“No me temblará la mano, no, ni para mandarte a la mie… a ti también”, le resaltó el ‘Vasco’ a Christian Martinoli durante una pregunta acerca de posibles manejos con los detractores.

Por su parte, Martinoli así resolvió ante la amenazante embestida de Aguirre: “Lo entiendo, me queda claro, pero será recíproco, tampoco creas que me voy a quedar callado. Me caes a toda madre, pero ojo”.

El ‘Vasco’ recalcó que sabe cómo manejar la presión en los momentos de adversidad y especialmente con los críticos del futbol: “Si Me haces esa pregunta es porque no me conoces, cabrón”.

Todo esto tras ser presentado el pasado jueves como el nuevo estratega de la Selección Mexicana, a donde regresa para llevar por tercera ocasión las riendas.

