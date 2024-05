Jennifer López y 'Shang-Chi' posaron con la playera de Atlas para promover su nueva película

Este 24 de mayo Netflix estrenará una nueva película, llamada Atlas que se trata de una analista que desconfía de los datos de la Inteligencia Artificial y es su misión por 'atraparla' tendrá que confiar en ella mediante un robot, dicha película comparte algo peculiar con el futbol mexicano, y es su nombre, tal y como los Zorros del Atlas.

Es por eso que, en la presentación de la película para América Latina, Netflix lanzó un peculiar posteo con los protagonistas, Jennifer López y Simu Liu, donde ambos posaron con la playera del Atlas de la Liga MX.

"No soy fifas, pero tú pregúntame de Atlas y vas a ver", fue el posteo de dicha plataforma de películas mientras JLO y el actor conocido por participar en Shan-Chi de Marvel y en Barbie sostenían la playera de La Academia.

Dicho posteo generó comentarios entusiastas de los aficionados de Atlas. "Crossover que no sabía que necesitaba", escribió una persona. "Esa sí no me la esperaba. Ponte las pilas pinche Atlas", se lee en otro. "Jajaja, tqm Netflix", son otros e los comentarios que se leen.

