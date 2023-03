Jero Freixas olvida a Rayados y confiesa querer ver el América vs Chivas en su visita a México

Los argentinos Jero Freixas y su esposa Josefina se vuelven a hacer virales con un video donde discuten sobre el Clásico Nacional de México.

Los ahora famosos influencers, han ganado una gran popularidad gracias a sus videos futboleros. Los argentinos han discutido con respecto a varios equipos mexicanos, y no desaprovecharon la oportunidad de hacerlo con el Chivas vs América a la vuelta de la esquina.

En su nuevo video, Josefina le comenta el itinerario que tendrán con su visita a México donde comentan que viajaran a la Ciudad de México, Querétaro y San Miguel de Allende. Ante esto Jero Freixas comenta querer ir a Guadalajara.

“Y Guadalajara… no podemos no ir a Guadalajara… si vas a México tienes que ir a Guadalajara, ir a comer una torta ahogada, escuchar mariachi, tomar tequila, y ya que estás ahí ves el Clásico de México que se juega en Guadalajara, justo juega el América con las Chivas, es más partido que Corea del Sur vs México”.

Hay que recordar que el argentino, se volvió embajador de los Rayados de Monterrey y ha salido en videos con la playera de Tigrtes, aun así, no comentó nada sobre el Clásico Regio que se juega el mismo día.

