Joan Laporta: ‘Piqué está sufriendo mucho por Shakira’

Tras la novela veraniega que Piqué está viviendo con Shakira tras su separación por una supuesta infidelidad del futbolista de Barcelona a la cantante colombiana, el presidente culé, Joan Laporta, asegura que Piqué no se encuentra del todo bien.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho al equipo”, dijo Laporta para las revistas ¡Hola! y Caras.

Tras los rumores que colocan a Gerard Piqué como un hombre sin sentimientos que no le ‘dolió’ la ruptura con Shakira y donde publicaron fotografías con una persona en un antro de Estocolmo, el presidente del Barcelona pidió a la afición para no creer en chismes.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlos como un hombre frívolo, sin sentimientos que no siente nada.

“Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, confesó Joan Laporta.

