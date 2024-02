José Ramón Fernández 'elige' a su verdadera escuela

El reconocido periodista deportivo José Ramón Fernández ha lanzado un mensaje claro y contundente en respuesta a las declaraciones de su antiguo compañero de trabajo David Faitelson.

La polémica se desató tras las palabras de Faitelson durante su participación en el programa 'Netas Divinas' de Unicable, donde abordó el tema del "antiamericanismo" que, según él, contribuyó al crecimiento de TV Azteca en detrimento de ESPN.

Faitelson, quien dejó ESPN para unirse a TUDN, señaló que el "antiamericanismo" ayudó a TV Azteca a ganar credibilidad, especialmente entre seguidores de equipos como Cruz Azul y Pumas, quienes veían al América como un club favorecido por el arbitraje.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para José Ramón Fernández, quien trabajó junto a Faitelson en TV Azteca durante años. En respuesta, Fernández dejó claro su desacuerdo con las afirmaciones de su excolega, señalando que su verdadera escuela va más allá de esas dinámicas.

"Así de sencillo. Mi mejor escuela está en otro nivel… “Ya tan rápido”, cortesía de Christian Martinoli”, afirmó Fernández en una publicación en sus redes sociales-

Faitelson, por su parte, defendió sus palabras argumentando que los tiempos de "antiamericanismo" fueron reales, aunque reconoció que no puede probar con certeza cómo afectaba el arbitraje a los intereses del América.

“Ramón: no saques de contexto las cosas. Esos tiempos existieron. Indudablemente, la cercanía del poder del América no fue un invento. Lo que no pudo comprobar con certeza es cómo el arbitraje ayudaba a los intereses del América, pero de que existieron, no fueron productos de nuestra imaginación”, expresó Faitelson

