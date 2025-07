Juan Pablo Fernández y Juan Carlos Gabriel de Anda se ‘unen’ para tundir a David Faitelson

A lo largo de los años, David Faitelson ha protagonizado diversas polémicas con colegas del medio deportivo, y ahora parece que dos de sus antiguos ‘rivales’ han unido fuerzas para lanzarle críticas abiertas en redes sociales. Se trata de Juan Carlos Gabriel de Anda y Juan Pablo Fernández, quienes coincidieron en un episodio reciente del pódcast Así de bolas, conducido por Fernández.

Faitelson en una nueva polémica | IMAGO7

Durante la charla, Juan Carlos Gabriel de Anda, excompañero de Faitelson en ESPN, revivió el conflicto que tuvo con el periodista cuando este lo acusó públicamente de tener problemas de adicciones. El exfutbolista no se guardó nada y respondió de forma contundente:

“Tú no puedes hablar de la familia de nadie. Empieza en tu casa, wey, que tu familia no se robe los maratones, wey. Como todos tenemos errores, tú vas a tener nietos, tú no sabes quién va a lidiar con una adicción”, señaló.