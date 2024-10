Julio César Chávez reveló momento ‘tenso’ con Checo Pérez: “¡Me vas a matar!”

Julio César Chávez ha revelado una importante anécdota cuando conoció a Sergio ‘Checo’ Pérez, aunque en ese momento el hoy piloto de Fórmula 1 aún era un adolescente.

La celebridad del boxeo mexicano estuvo cerca de no salir con vida cuando aceptó irse en el coche de un jovencito que ya daba dotes de llegar lejos en el volante.

Chávez contó que no ha podido coincidir con el tapatío pero no se le olvida un momento: “No he tenido otra oportunidad de platicar con él, fijate que a Checo lo conocí desde muy chico, nunca se me va a olvidar ese día en el Autódromo”, dijo en entrevista con el Esto.

“Recuerdo que fui a un evento y estaba Checo ahí, me saludó, tenía unos 15 años o 16 creo, y me dijo: ¡súbete a mi carro!, estaba muy emocionado de conocerme, entonces me subí”, relata el boxeador.

A Julio lo pasmó la adrenalina: “Cuando empezó a correr como a 200 o 300 kilómetros por hora, le dije ¡bájale!, ¡me vas a matar cab…!, y luego me bajé bien nervioso y dije ya no me subo otra vez, es la chin…”, recordó.

Hoy ambos son reconocidos por el deporte mexicano uno sobre los encordados y el otro marcando histórico sobre el asfalto de la Fórmula 1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA ARRIBÓ A GUADALAJARA DE CARA A SU COMPROMISO ANTE ESTADOS UNIDOS