Julio César Chávez y los referentes que inspiraron a Diego Luna para personajes de 'La Máquina'

El actor y productor mexicano, Diego Luna presentó recientemente la nueva serie “La Máquina”, la cual tendrá como personaje principal a Esteban Osuna, interpretado por Gael García Bernal.

En entrevista para RÉCORD+, Diego Luna reveló que el personaje de Gael García está inspirado en muchos referentes del boxeo. “Gael se enfocó mucho en Julio (César Chávez), pero también tiene una fascinación por el ‘Manos de Piedra’ (Roberto Durán). Trabajaron mucho en el gimnasio, para encontrar al boxeador que Gael podía hacer… le dieron mucho al ‘Finito’ López, la locura del ‘Travieso’ Arce”, explicó el actor en El Buen Morning Show.

Sobre su propio personaje, Diego Luna aseguró que está inspirado en mucha gente relacionada al boxeo y a su mismo trabajo que ha conocido a lo largo de su carrera. En “La Máquina” interpretará a Andy Luján, manager y mejor amigo de Esteban Osuna.

“Me fui por una idea… las redes sociales empezaron como un lugar para compartir lo que veíamos y pasaron a ser un lugar para compartir nuestra imagen, esta noción ha hecho que la gente llegue a unos niveles brutales de intervención y el personaje tiene esta cosa que cree que la gente no se da cuenta. Sí está basado en mucha gente que conozco, no los quiero echar de cabeza, porque supongo que ellos también como Andy (Luján) creen que no nos hemos dado cuenta”, dijo Diego Luna.

“La Máquina” ya se encuentra disponible con seis capítulos en Disney+, en donde también aparecerán estrellas como Eiza González, Lucía Méndez, entre otros.

Tres amigos en las buenas, en las malas y en las peores. #LaMáquina estrena el 9 de octubre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/lTLbrGN3In — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 4, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Héctor Reynoso y Ramón Morales sobre Chivas: 'Es como una mujer guapa que te trata mal'