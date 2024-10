David Faitelson sobre polémica de Omar Chávez y Chino Rodríguez: "Nadie está por encima de las reglas"

No cabe duda que David Faitelson es el artífice de las polémicas más fuertes del periodismo deportivo, aunque está vez se topó al Gran Campeón Mexicano Julio César Chávez que se ajustó los guantes y respondió a las declaraciones del periodista en redes sociales.

El periodista de TUDN nuevamente protagonizó una batalla, ahora con el tema de la cancelación de la pelea de Omar Chávez y Misael Rodríguez.

Y es que, Omar Chávez no cumplió con el peso y se negó a subir al cuadrilátero, pero este fue defendido por su papá el Gran Campeón.

Tras la situación derivada el fin de semana pasado, Faitelson no dudó en impregnar su postura a través de su cuenta de X con contundentes palabras.

“Ni Julio César Chávez ni nadie está por encima de las reglas y las comisiones…El comisionado Rodolfo Rosales asegura en MVS Noticias que Omar Chávez estaba 10 kilos arriba del ‘peso arena’ establecido…Felicidades a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México por hacer valer las reglas”, comenzó.

‘Julito’ caería en el anzuelo: “Sigues desprestigiando David que tipo de periodista eres estas hablando pura *&$/+* por eso nadie te quiere y creelo David no seguiré tu juego.

Ni Julio César Chávez @Jcchavez115 ni nadie está por encima de las reglas y las comisiones…

El comisionado Rodolfo Rosales asegura en @MVSNoticias @MVS102_5 que Omar Chávez estaba 10 kilos arriba del “peso arena” establecido…

Felicidades a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 7, 2024

Finalmente el comentarista de TUDN concluyó: “Primero, que te quede claro que no hago periodismo para que me quieran…Yo no soy tú amigo, ni tú compadre, ni uno de tus muchos aduladores. Yo soy periodista y me debo a la verdad. Que tengas buenas tardes”. Aunque la historia continúa Chávez dijo que él sí lo consideraba como amigo.

