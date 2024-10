Julio César Chávez explota contra David Faitelson: “No juzguen a mis hijos por su pasado”

@DavidFaitelson_ Asi que con todo respeto no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar, ahora resulta que un boxeo tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado eso no se vale y no lo permitiré

— Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024