Omar Chávez vs Misael Rodríguez: Lo que se sabe de la cancelación de la pelea

Un nuevo escándalo rodea a la familia de Julio César Chávez, ahora con su hijo mayor, Omar, como protagonista luego de que el combate pactado con Misael Rodríguez se canceló. El medallista olímpico sorprendió a todos al no subir al ring y hasta el momento no ha dado explicaciones.

Sin embargo, algunas versiones -incluida la del entrenador del 'Chino'- apuntan que fue debido al sobrepeso de su rival, algo que tanto la promotora, Zanfer Boxing, como el propio Omar Chávez y su padre han descartado. En ese contexto, todos han apuntado a que fue el exatleta olímpico quien se negó a cumplir su compromiso.

La cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez

La cancelación de la pelea programada en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca se dio momentos antes de comenzar. De acuerdo con distintos medios, incluido ESPN, la cancelación se dio porque Omar Chávez estaba por encima del peso pactado.

El combate se acordó en 76.5 kilogramos y ambos peleadores superaron la báscula en el pesaje del viernes. Sin embargo, la comisión de boxeo de la Ciudad de México, que sancionó el pesaje, acostumbra a hacer un segundo pesaje el día de la pelea ya en el recinto en cuestión y fue en éste en el que el hijo del 'César' estuvo muy por encima.

Según ESPN, el acuerdo era que para este segundo pesaje ninguno de los dos peleadores superara los 81 kilos. Pero mientras Misael detuvo la balanza en 78.6 kg, Omar Chávez registró 84. Por ello, el chihuahuense tomó la decisión de no pelear, según la fuente mencionada.

Los Chávez niegan que se excediera el peso y arremeten contra Misael

"La verdad que estoy en shock porque no sé qué pasó, nunca me había pasado esto", declaró Chávez Carrasco a los asistentes, luego de que se canceló la pelea, además de ofrecerles una disculpa por la falta de respeto de su rival.

"Estuve dos meses entrenando en La Malinche, vengo doy el peso, cumplo con todo lo que la comisión me pide, me subo al ring, veo a todo el público y se me hace una falta de respeto, principalmente para ustedes, porque ustedes pagan un boleto y vienen a ver una función", y aseguró que él nunca habría abandonado un combate.

"Siempre cumplo mis compromisos y aquí estoy arriba del ring para ustedes, Si 'El Chino' se fue esto no es mi culpa, entonces les pido una disculpa, no sé qué decir, simplemente les digo lo que pasó, estoy en shock, yo no sé qué hacer para pedirles perdón por algo que yo no hice", añadió.

Posteriormente, en un video que compartió en redes sociales, Omar reconoció que no quiso pesarse pero aseguró que no incumplió ningún acuerdo. "No quería hacerlo porque el Consejo Mundial dice que se tiene que hacer el día del pesaje, pero lo volví a hacer para que no hubiera excusas".

"Cuando salí al ring, el 'Chino' Rodríguez ya no estaba. Estoy decepcionado", y arremetió contra el que era su rival. "P**che Chino, cul**. Era una pelea pareja y no sube; ojalá la gente y la televisora diga lo que pasó. Estamos todos en shock".

Omar Chávez explica porque el Chino Rodríguez lo dejó plantado en el ring. @OmarChavezBox @Jcchavez115 pic.twitter.com/CTsSI9TiyX — Boxeo Inmortales (@BoxeoInmortales) October 6, 2024

Por su parte, Julio César Chávez no ha tenido reparo en arremeter en redes sociales contra Misael y su entrenador Robert García. "Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después que se rehidrató. Imagínense ustedes, el peleador cuando da el peso, Omar dio bien el peso y él se toma el líquido, él puede subir lo que quiera".

"Ahora resulta que esta gente quería que diera un peso y supuestamente que está estipulado por la comisión de box de México. Qué pena, la verdad por Robert García que es un entrenador de mucho prestigio, las guerras que él tuvo como peleador, y dejar una función tirada. Omar dio bien el peso, los dos dieron bien el peso", declaró el exboxeador.

De no creece lo que acaba de suceder nunca habia visto algo tan vergonzoso pic.twitter.com/C3Ty97oPCI — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024

"Es para que nunca lo vuelva a contratar ningún promotor", añadió, además que compartió un video en el que muestra una supuesta foto de los 82 kilos que registró su hijo. "Mientes, p**che Robert García y Misael Rodríguez, par de culones cabrones".

Pinche par de culones son una vergüenza para el boxeo pic.twitter.com/6fDNAnZKUY — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024

Promotora responsabiliza a Misael; su entrenador justifica la decisión

Por su parte, la promotora Zanfer Boxing señaló que fue 'Chino' quien no quiso pelear por cláusulas no incluidas en el contrato. "La pelea entre Omar Chávez contra el medallista olímpico Misael Rodríguez tuvo que ser cancelada por la negativa de Misael a cumplir con el compromiso, alegando argumentos no contenidos en las cláusulas de su contrato, referentes al peso pactado para el encuentro, cuando el día viernes 4 de octubre ya habían cumplido con el compromiso de marcar en la báscula el peso Súper Medio".

"Zanfer Boxing ofrece una disculpa a la afición de Hidalgo, por lo sucedido y que en 30 años haciendo boxeo nunca nos había pasado una situación así", se lee en el texto compartido. En contraste, el entrenador de Rodríguez, Robert García, ha sostenido la versión del peso.

"Ayer en el pesaje de Misael y Omar les avisaron a los dos peleadores que no podían subir más de 4.5 kg al siguiente día, 81 kg era el límite",escribió en redes sociales. "Llegamos a la arena y Chino se pesó como todos los peleadores. Omar el único que no se quería pesar. Cuando al fin se pesó dio 86.7 kg".

Y destacó que no se iban a arriesgar a un trágico final. "No aceptamos la pelea. Digan lo que digan. Cuando un equipo toma una decisión así se les hace fácil criticar. Pero en este deporte han pasado muchas tragedias por falta de no seguir las reglas (sic). Nosotros tomamos nuestra decisión y así será".

Misael no quiso venderse "al circo de los Chávez"

Aunque hasta el momento no ha dado una declaración más oficial, la mañana de este sábado circuló un video, compartido por la reportera Erika Montoya, de los momentos previos a que se cancelara la pelea en Pachuca. "Yo me apegué a eso y mi rival también tiene que hacerlo. Si él no cumple con el reglamento, la pelea no va".

"Me dijeron 'No te puedes pasar de tal peso, porque si no no hay pelea'. Se lo puedo decir ante el de la comisión", se escucha en el video mencionado, en el que tampoco se aprecia con claridad el momento del pesaje en el que Omar Chávez estuvo arriba del peso pactado, pero se le ve pidiendo a alguien que cumpla con lo acordado. "No le estoy pidiendo que me haga ningún favor".

"Disculpen por no venderme, ni prestarme al circo de los Chávez": @misaelotee habló de lo que pasó #ChavezRodriguez pic.twitter.com/8DPrrrc6qF — Erika Montoya (@LaKiks) October 6, 2024

El trágico antecedente cuando un boxeador falleció tras pelear con Omar Chávez

Fue el 18 de julio de 2009 que el menor de los Chávez se enfrentó a Marco Antonio Nazareth, originario de Puerto Vallarta y de 23 años en ese combate. Era la segunda pelea entre ambos y fue en el cuarto round que Omar conectó varios golpes al rostro de su rival. El ganador fue Omar por nocaut técnico, mientras que su rival, tuvo que ser atendido.

Aunque Marco estuvo conciente en el ring, e incluso dedicó algunas palabras a Julio César, fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron derrame cerebral. Le operaron esa misma noche y estuvo cuatro días hospitalizado, antes de fallecer el 22 de julio.

La noticia de su muerte fue un duro gulpo para el boxeo, pero con el pasar del tiempo quedó en el olvido. Sin embargo, hubo quienes acusaron de que dicho combate se llevó a cabo en condiciones desiguales del peso, algo que nunca quedó comprobado.

