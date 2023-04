Julio César Chávez tras nocaut de Gervonta Davis a Ryan García: 'Ni siquiera le pegó'

Julio César Chávez fue parte de los comentaristas que estuvieron en la transmisón de Box Azteca en la pelea entre Ryan García y Gervonta Davis.

En el séptimo round del encuentro, Ryan García perdió de manera inesperada por un nocaut, fue ahí cuando el excampeón mostró su decepción.

"Pero cuál, ni siquiera fue golpe, en donde le pegó, a qué hora le pegó, vamos a ver la repetición.

"Yo ya no lo voy a ver, no quiero ver más peleas de Ryan García, no cuenten conmigo", comentó Chávez de manera contundente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GANCHO AL HÍGADO! GREVONTA DAVIS DERROTÓ A RYAN GARCÍA POR NOCAUT