Jürgen Damm: 'El Lamborghini no es un despilfarro de dinero'

Jürgen Damm, jugador del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) fue criticado en redes sociales después de subir una imagen con el nuevo auto que se compró, un Lamborghini. Algunos usuarios aseguraron que Damm estaba desperdiciando su dinero en lujos, a lo que el exfutbolista de Tigres respondió en un video en su Twitter.

"Quiero comentarles un poco de mi foto con el Lamborghini. En primer lugar es un coche que siempre soñé tener desde niño y que gracias a Dios en esta etapa de mi vida lo pude sacar. Como muchos de ustedes saben, en Estados Unidos hay muchas facilidades de pago para poder tener este tipo de coches, fue por eso que lo hice", inició diciendo Damm.

"He diversificado bien el dinero y el tema de sacar este coche en estos momentos no es que esté despilfarrando o gastando el dinero en tonterías. Quería hacer este video para comentarles eso, porque siempre les he inculcado a las nuevas generaciones que hay que ahorrar e invertir bien su dinero y que deben estudiar. En lo personal terminé el colegio en el que todas las materias son en alemán e inglés, estoy aprendiendo francés, terminé mi carrera en Administración de Empresas y estoy empezando la de Comunicación. Entonces siempre va a ser muy importante seguirnos preparando y mentalizarnos de que la etapa postfutbolista empieza a los 35 y hay que saber qué debemos hacer para seguir teniendo la calidad de vida que queramos y queremos concientizar a toda la gente y explicarles el tema de la foto", agregó.

El volante del Atlanta United aseguró que su dinero la ha sabido invertir gracias al apoyo de su familia.

"Le agradezco mucho a Dios porque me ha bendecido con una hermosa familia, mi esposa, mi hija y mis papás que me han ayudado a poner los pies sobre la tierra y saber invertir bien en casas, en departamentos, locales, en seguros de ahorro y de vida", comentó

"Y recalcar mucho que si hay un jugador que siempre ha tratado de inculcarles y concientizar a las nuevas generaciones de que hay que ahorrar e invertir bien su dinero, pues soy yo. Siempre me ha gustado decirles que la carrera del futbolista es muy corta y hay que saber invertir y ahorrar bien su dinero para nuestra etapa postfutbolista", sentenció.

