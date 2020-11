Keith Smith, de los Atlanta Falcons, reveló su 'adicción' por la cadena de restaurantes Chipotle

El fullback de los Atlanta Falcons, Keith Smith, le gusta tanto el restaurante de comida rápida 'Chipotle', que hace múltiples paradas en el establecimiento todos los días.

Smith habló sobre su 'obsesión' con la cadena de comida rápida en el último episodio de "Endless Hustle Podcast ", de Bro Bible .

"Probablemente no lo creerás, pero la mayoría de las personas que me conocen saben que es legítimo. De hecho, como en Chipotle unas cuatro o cinco veces al día", dijo Smith. "Esto no es una broma. Como cuatro o cinco veces al día, inclusive ya tengo mi plato. Lo mismo siempre ... Tomo pollo, luego arroz y no pueden faltar los frijoles".

Según una publicación de Instagram de 2017, el amor de Smith por Chipotle se ha fortalecido durante los últimos 10 años. Son muchos tazones de burrito para una sola persona.

